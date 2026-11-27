قدردانی از نیروهای بسیج تأمین‌کننده امنیت محله‌های اصفهان

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با حضور میدانی در برخی محله‌های شهر، از نیرو‌های بسیج که تأمین‌کننده امنیت هستند قدردانی کرد و گفت: نیرو‌های گشت رضویون بسیج، امنیت محله‌ها را به‌خوبی تأمین کرده‌اند و امنیت محله‌محور در اولویت است.