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معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با حضور میدانی در برخی محلههای شهر، از نیروهای بسیج که تأمینکننده امنیت هستند قدردانی کرد و گفت: نیروهای گشت رضویون بسیج، امنیت محلهها را بهخوبی تأمین کردهاند و امنیت محلهمحور در اولویت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان گفت: نیروهای بسیج بدون توقعی در میدان حاضر و شبانه روزی مشغول خدمت هستند.
اکبر صالحی افزود: نیروهای گشت رضویون بسیج تامین امنیت محلههای شهر را بر عهده دارند و این مسئولیت را به خوبی ایفا کردهاند.
وی اضافه کرد: امنیت محله محور در اولویت است و نیروهای بسیج بر همین اساس توانستهاند در کنار نیروهای انتظامی به مردم خدمت کنند.
معاون عملیات سپاه حضرت صاحب الزمان استان اصفهان هم در حاشیه این بازدید میدانی با بیان این که رهبر شهید انقلاب اسلامی الگوی همه نیروهای بسیج است، گفت: نیروهای جان فدای بسیح با قدرت در میدان برای تامین امنیت حضور دارند و مردم نگرانی نداشته باشند.
سرهنگ اسماعیل محتشمی افزود: نیروهای بسیج در کنار نیروهای مسلح و تحت فرمان رهبر معظم انقلاب برای تامین امنیت کشور هم عهد و پیمان هستند.