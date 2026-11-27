به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، فردا شنبه ۷ آذرماه با برگزاری دیدار‌های مختلف پیگیری می‌شود. در یکی از مهم‌ترین بازی‌های این هفته، تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میهمان تیم سپاهان خواهد بود.

بر اساس جدول رده‌بندی، سپاهان اصفهان با ۲۷ امتیاز در رده بالای جدول قرار دارد و به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار خانگی برای تثبیت جایگاه خود و نزدیک‌تر شدن به صدر جدول در پایان نیم‌فصل است. در سوی مقابل، نساجی مازندران با هدایت سعید دقیقی در هفته‌های اخیر نتایج پرنوسانی کسب کرده و برای فرار از بحران و بهبود جایگاه خود، به امتیاز این بازی سخت نیاز مبرم دارد.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، پیام حیدری را به عنوان داور این مسابقه انتخاب کرده است. علی احمدی، هادی طوسی و ایمان کهیش به عنوان کمک‌داوران او را همراهی می‌کنند. علی سام نیز داور VAR و بهمن عبداللهی کمک VAR این دیدار خواهند بود.