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نساجی مازندران فردا شنبه ۷ آذر در ورزشگاه نقش جهان به مصاف سپاهان اصفهان میرود؛ دیداری دشوار برای شاگردان سعید دقیقی.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، فردا شنبه ۷ آذرماه با برگزاری دیدارهای مختلف پیگیری میشود. در یکی از مهمترین بازیهای این هفته، تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میهمان تیم سپاهان خواهد بود.
بر اساس جدول ردهبندی، سپاهان اصفهان با ۲۷ امتیاز در رده بالای جدول قرار دارد و به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار خانگی برای تثبیت جایگاه خود و نزدیکتر شدن به صدر جدول در پایان نیمفصل است. در سوی مقابل، نساجی مازندران با هدایت سعید دقیقی در هفتههای اخیر نتایج پرنوسانی کسب کرده و برای فرار از بحران و بهبود جایگاه خود، به امتیاز این بازی سخت نیاز مبرم دارد.
کمیته داوران فدراسیون فوتبال، پیام حیدری را به عنوان داور این مسابقه انتخاب کرده است. علی احمدی، هادی طوسی و ایمان کهیش به عنوان کمکداوران او را همراهی میکنند. علی سام نیز داور VAR و بهمن عبداللهی کمک VAR این دیدار خواهند بود.