به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین و آخرین روز از شانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی مردان کشور جام شهدای اقتدار با برگزاری دیدار‌های نهایی و رده بندی به پایان رسید که تیم استقلال ایلام در دیدار فینال با نتیجه ۲ بر یک مقابل کارا ماشین آرنا به پیروزی رسید و عنوان قهرمان را از آن خود کرد.

همچنین در دیدار رده بندی تیم هیات سمنان با پیروزی ۵ بر ۱ مقابل هیات مرکزی به پیروزی رسید و مدال برنز رقابت‌ها را بدست آورد.

تیم‌های هیات گلستان، نفت و گاز گچساران، هلال احمر زنجان، هیات کرمانشاه و صدف تهران نیز به ترتیب با ۲۵، ۱۴، ۱۰، ۷ و ۳ امتیاز در جایگاه پنجم تا نهم رقابت‌ها قرار گرفتند.

مراسم پایانی و اهداف جوایز با حضور بهرام قدیمی رئیس فدراسیون، خدادادی معاون سیاسی فرماندار فیروزکوه، حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزکوه، علی آبادی نایب رئیس، اسدی دبیرکل، کتال عضو هیات رئیسه، ساسان قدیمی مدیر روابط عمومی فدراسیون و امینی رئیس هیات هاکی استان تهران برگزار شد.

نتایج روز آخر رقابت‌ها به شرح زیر است:

استقلال ایلام ۹ - هلال احمر زنجان صفر

کارا ماشین آرنا ۲ - هیات سمنان ۲

هیات مرکزی ۵ - هیات کرمانشاه صفر

هیات گلستان ۵ - صدف تهران صفر

هیات سمنان ۵ - هیات مرکزی (رده بندی) یک

استقلال ایلام ۲ - کارا ماشین آرنا (فینال) یک