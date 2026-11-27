به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، درختان زالزالک مراغه در سطح بیش از ۳۵ هکتار از طبیعت کوهستانی این شهرستان پراکنده است. متوسط تولید این محصول پنج تُن در هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۷۰ تُن زالزالک در مراغه برداشت شود.

زالزالک از درختان بومی طبیعت سهند است و موقع برداشت شهروندان شهر‌های مراغه، بناب و ملکان با حضور در طبیعت این شهرستان از این محصول برداشت می‌کنند.

بیشترین درختان زالزالک مراغه در کوه‌های اطراف روستای آشان، هریس، یای شهری، صومعه، کهق، چوان و خطب پراکنده است.

سالانه در ۶۹ هکتار از جنگل‌های زالزالک آذربایجان شرقی بیش از ۳۰۰ هزار تن محصول برداشت و بصورت تازه خوری مصرف می‌شود.

زالزالک از میوه‌های وحشی موجود در طبیعت کوهستانی آذربایجان شرقی است که با داشتن کلسیم برای تقویت معده و قلب مفید است.