پیش بینی کاهش دما برای کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ورود سامانه بارشی به استان از روز سهشنبه و کاهش دمای هوا در هفته آینده خبر داد.
کرمی افزود: از فردا تا روز دوشنبه، آسمان استان کمی ابری تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و بهتدریج بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییرات جوی روزهای آینده بیان کرد: از روز سهشنبه تا پایان هفته، جو استان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار میگیرد.
کرمی همچنین از کاهش دمای بیشینه در هفته آینده خبر داد و گفت: روند کاهش دما در روزهای آینده مورد انتظار است.
وی با اشاره به وضعیت دمایی شبانهروز گذشته استان اضافه کرد: امامزاده جعفر با ثبت دمای ۲۸ درجه و ۸ دهم درجه سانتیگراد گرمترین و یاسوج با دمای یک درجه و ۷ دهم درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.