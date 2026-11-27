مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ورود سامانه بارشی به استان از روز سه‌شنبه و کاهش دمای هوا در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی مدیرکل هواشناسی استان گفت: آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

کرمی افزود: از فردا تا روز دوشنبه، آسمان استان کمی ابری تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و به‌تدریج بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییرات جوی روزهای آینده بیان کرد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، جو استان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرد.

کرمی همچنین از کاهش دمای بیشینه در هفته آینده خبر داد و گفت: روند کاهش دما در روزهای آینده مورد انتظار است.