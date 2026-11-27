مدیر اجرایی بانک مرکزی ژاپن با هشدار درباره افزایش توانایی هوش مصنوعی در شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی، بر ضرورت تقویت دفاع سایبری نهاد‌های مالی تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، کازوشیگه کامیا، مدیر اجرایی بانک مرکزی ژاپن، در نشست صندوق بین‌المللی پول در توکیو گفت گسترش کاربرد هوش مصنوعی، توانایی شناسایی و سوءاستفاده از ضعف‌های امنیتی را افزایش داده و مقابله با تهدید‌های سایبری را به ضرورتی جدی‌تر برای نهاد‌های مالی تبدیل کرده است.

وی همچنین درباره مخاطرات گسترش استیبل‌کوین‌ها و سپرده‌های توکنیزه‌شده هشدار داد و تأکید کرد تعامل میان این ابزار‌های مالی می‌تواند چالش‌هایی برای ثبات مالی ایجاد کند.

به گفته کامیا، اتصال پلتفرم‌های مالی جدید به یکدیگر ممکن است موجب شود پیامد‌های یک حمله سایبری با سرعت بیشتری در شبکه‌های مالی گسترش پیدا کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان با توسعه ابزار‌های مالی دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی، امنیت زیرساخت‌های بانکی و سامانه‌های پرداخت نیز با مخاطرات تازه‌ای روبه‌رو شده است.