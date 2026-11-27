وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تولید چند هزار محصول فناورانه و کسب ۵۰۰ همت درآمد در دانشگاه‌های کشور طی یک سال گذشته خبر داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شامگاه پنجشنبه در نشست با مجمع نمایندگان و رؤسای دانشگاه‌های دولتی مازندران در بابلسر گفت: دانشگاه‌های کشور در یک سال گذشته چند هزار محصول فناورانه تولید و از این محل ۵۰۰ همت درآمد کسب کردند.

وی تولید محصولات فناورانه را از ضرورت‌های دانشگاه نسل چهارم دانست و افزود: این روند با شتاب در دانشگاه‌های کشور دنبال می‌شود و دانشگاه‌ها نباید تنها چشم‌انتظار اعتبارات دولتی باشند، بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، درآمدهای خود را افزایش دهند.

وزیر علوم با اشاره به کاهش سهم اعتبارات وزارت علوم از بودجه کشور گفت: در گذشته این سهم ۳.۵ درصد بود، اما با وجود توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه به ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد.

سیمایی صراف از نمایندگان مجلس خواست افزایش اعتبارات دانشگاه‌ها را در بررسی و تصویب بودجه سال آینده مدنظر قرار دهند و افزود: با وجود تحریم‌ها، تولید محصولات فناورانه در دانشگاه‌های کشور با شتاب در حال توسعه است.

وی همچنین اعزام استادان و دانشجویان به فرصت‌های مطالعاتی را ضروری دانست و گفت: در صورت تأمین ۵۰ درصد هزینه این فرصت‌ها از سوی دانشگاه‌ها، وزارت علوم ۵۰ درصد دیگر را پرداخت می‌کند.