به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران با همراهی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از فعالان و پیشکسوتان فرهنگی و هنری، از سالن تازه‌تأسیس سینما ـ تئاتر و بخش‌هایی از تالار مرکزی ساری بازدید کرد.

محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این بازدید با تشریح اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری، تأمین و ساماندهی سالن‌های نمایش را از اولویت‌های حمایت از هنرمندان تئاتر استان دانست و گفت: کمبود سالن مناسب برای اجرای آثار نمایشی از دغدغه‌های دیرینه هنرمندان بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش عمده این مشکل برطرف شده است.

وی با اشاره به افزایش اجرا‌های نمایشی در مرکز استان و شهرستان‌ها افزود: ایجاد نگارخانه‌ای بزرگ و متناسب با جایگاه هنرمندان مازندران در تالار مرکزی ساری و راه‌اندازی سالن نمایشی با ظرفیت ۲۵۰ نفر، از برنامه‌های پیش‌رو برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از اختصاص رایگان سالن‌های نمایش ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها به گروه‌های نمایشی بومی و قرار گرفتن حمایت‌های مالی از برخی گروه‌ها در دستور کار خبر داد و گفت: این حمایت‌ها به افزایش اجرا‌های نمایشی در ساری و دیگر شهرستان‌ها کمک کرده است.

قاسمی طوسی نیز با قدردانی از اقدامات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در توسعه فضا‌های فرهنگی و حمایت از هنرمندان، هنر‌های نمایشی را ظرفیتی اثرگذار برای بازتاب مسائل و دغدغه‌های اجتماعی و کمک به حل آنها دانست.

معاون استاندار مازندران با اشاره به محدودیت ظرفیت‌های سینمایی مرکز استان و نیاز جمعیتی ساری، امکان استفاده از سالن تازه‌تأسیس سینما ـ تئاتر تالار مرکزی برای نمایش فیلم را قابل بررسی دانست و بر بهره‌گیری از امکانات مجموعه‌های فرهنگی برای تقویت زیرساخت‌های استان تأکید کرد.