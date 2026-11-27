رادیو نمایش از هفتم آذر نمایش رادیویی «خانه ملت» را با محور رویداد‌های تاریخی آذربایجان روی آنتن می‌برد و شبکه ورزش نیز امروز دیدار تیم‌های فوتبال ساحلی ایران و لبنان در مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا را به‌صورت زنده پخش می‌کند.

«خانه ملت» در رادیو نمایش و تقابل ایران - لبنان در نیمه‌نهایی فوتبال ساحلی

«خانه ملت» در رادیو نمایش و تقابل ایران - لبنان در نیمه‌نهایی فوتبال ساحلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش رادیویی «خانه ملت» روایتی از رویداد‌های تابستان ۱۲۹۹ و ناآرامی‌های آذربایجان است.

این نمایش، روز‌هایی را بازگو می‌کند که قدرت‌طلبی اسماعیل‌آقا و ناامنی در شهر‌های آذربایجان، مشروطه‌خواهان را در جست‌وجوی رهبری برای تغییر سرنوشت مردم قرار می‌دهد و با مطرح شدن نام شیخ محمد خیابانی، مخاطبان را به مقطعی حساس از تاریخ معاصر ایران می‌برد.

«خانه ملت» از هفتم آذر از رادیو نمایش پخش می‌شود.

همچنین شبکه ورزش امروز جمعه ۶ آذر ساعت ۱۳:۳۰، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و لبنان را در مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی آسیا، در قالب برنامه «مثبت ورزش» و با گزارش اختصاصی به‌صورت زنده پخش می‌کند.

دو تیم پیش‌تر در مرحله گروهی به مصاف هم رفتند که ملی‌پوشان ایران با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسیدند.

تیم ملی ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی خود، در این رقابت‌ها به دنبال کسب دو پیروزی دیگر و رسیدن به جام قهرمانی است.