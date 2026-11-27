به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، تیم باشگاه زرین قم با ترکیب محمد امین هفته خانکی، سید محمد مصطفی جابر، محمد حسین دهقان نصیری، مصطفی محی الدین و علیرضا فرید در این دوره از مسابقات جایگاه دوم لیگ دسته اول رده سنی بزرگسالان اسلحه فلوره کشور را از آن خود کند.

در این دوره از رقابت‌ها تیم تک ماکارون تهران در جایگاه اول ایستاد و به همراه تیم باشگاه زرین راهی لیگ برتر شد و تیم نگین سایه غرب کرمانشاه نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

مربیگری تیم باشگاه زرین به عهده حمیدرضا ویسی مربی نام آشنای استان قم بود.

این مسابقات به میزبانی سالن شمشیربازی کلاهدوز تهران برگزار شد.