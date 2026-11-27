فرماندار سردشت گفت: اطلاعات ۲ هزار و ۴۰ خانوار شهری و روستایی این شهرستان در جریان عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ توسط چهار مامور آمارگیر ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ریباز میرزایی اظهار کرد: عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ از دوم آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان سردشت آغاز شد و در مدت زمان مقرر به پایان رسید.

وی افزود: با پایان عملیات میدانی، فرآیند ثبت اطلاعات شهروندانی که از سوی مرکز آمار ایران پیامک دریافت کرده‌اند، همچنان تا پنجم آذرماه ادامه دارد.

فرماندار سردشت از شهروندانی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند خواست با مراجعه به سامانه «دولت هوشمند من» نسبت به تکمیل اطلاعات خانوار خود اقدام کنند.

میرزایی با قدردانی از مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی و عوامل اجرایی سرشماری گفت: همراهی شهروندان در اجرای دقیق این طرح نقش مهمی در ثبت اطلاعات جمعیتی شهرستان دارد.