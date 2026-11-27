به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن چرخه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:

مقدمه:

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با هدف رعایت عدالت، شایسته‌محوری و شفافیت در فرایند انتخاب ملی‌پوشان تدوین شده است. در این چرخه تلاش شده تا برای تمامی کشتی‌گیران مستعد کشور فرصت فراهم شود تا با اتکا به عملکرد واقعی خود در میادین داخلی و بین‌المللی، شایستگی حضور در تیم ملی را به دست آورند.

اهداف:

۱. شناسایی و انتخاب شایسته‌ترین کشتی‌گیران کشور در هر وزن برای مسابقات قهرمانی آسیا، جهانی امید و جهانی بزرگسالان

۲. ایجاد عدالت و فرصت برای تمامی کشتی‌گیران

۳. شفاف‌سازی مسیر ورود به تیم‌های ملی بزرگسالان و امید

۴. ارتقای جایگاه فنی تیم ملی در میادین جهانی و المپیک

ماده واحده:

الف: عدم حضور در مراحل چرخه و اردو‌های آماده‌سازی به منزله حذف از آن است. همچنین در راستای تحقق منافع ملی، حضور تمامی نفرات مدنظر کادر فنی ـ حتی کسانی که ملی‌پوش نشده‌اند ـ در اردوها، تورنمنت‌ها و برنامه‌های تیم ملی الزامی است و در صورت رعایت‌نکردن این موضوع، محرومیت‌های تنبیهی تا پایان سال فنی در پی خواهد داشت.

ب: در صورت عدم شرکت به دلیل مصدومیت، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی و کادر فنی و با موافقت فدراسیون، امکان ادامه حضور در چرخه وجود دارد.

ج: در صورت وقوع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده یا احتمال اشتباهات داوری و تغییر نتیجه ـ پس از تأیید نظر کمیسیون داوران ـ با پیشنهاد کادر فنی و تأیید فدراسیون، تغییراتی در چرخه اعمال خواهد شد.

د: این احتمال وجود دارد که در مسیر اجرای چرخه، کشتی‌گیران مستعدی از سوی کادر فنی شناسایی و با نظر فدراسیون به تورنمنت‌های بین‌المللی اعزام شوند. این کشتی‌گیران در صورت کسب نتایج درخشان، به اردوی تیم ملی دعوت شده یا سهمیه حضور در ادامه چرخه به آنها اختصاص می‌یابد.

هـ: در صورتی که کشتی‌گیری در رقابت‌های جهانی جوانان ۲۰۲۷ صاحب مدال شود و در مقابل، عملکرد فنی فرد منتخب چرخه مطلوب نباشد، با تشخیص کادر فنی و تأیید فدراسیون، مجوز حضور در رقابت‌های بزرگسالان یا امید‌های جهان را کسب خواهد کرد.

و: رعایت ضوابط اردویی، از جمله نظم، انضباط، مسائل اخلاقی و عملکرد فنی، تأثیر مستقیم در انتخاب ملی‌پوشان دارد.

نکته: پس از هر مرحله از چرخه، کادر فنی با تأیید فدراسیون کشتی و با توجه به شرایط فنی، بدنی و نتایج کشتی‌گیران، مرحله بعد را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

(ماده یک): مراحل چرخه:

۱. قهرمانی کشور

۲. رقابت‌های بین‌المللی و رنکینگ‌ها

۳. قهرمانی بزرگسالان آسیا

۴. مرحله نهایی؛ خرداد ۱۴۰۶

مرحله اول ـ قهرمانی کشور:

الف: مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار می‌شود و نفرات واجد شرایط به شرح زیر هستند:

۱. ملی‌پوشان حاضر در رقابت‌های جهانی قزاقستان، شامل محمدمهدی کشتکار

۲. ملی‌پوشان حاضر در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا و بازی‌های آسیایی ناگویا، شامل سجاد عباسپور و محمدجواد رضایی

۳. ملی‌پوشان حاضر در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۲۶،

۴. استان خوزستان با ۲۵، استان فارس با ۱۰ و استان مازندران با ۱۵ کشتی‌گیر، علاوه بر تیم اعزامی؛ با توجه به داشتن ملی‌پوش در جهانی آستانه

۵. سهمیه‌های اضافی بر مبنای نتایج قهرمانی کشور شیراز در سال ۱۴۰۴؛ شامل تیم‌های اول تا پنجم، به‌ترتیب با ۱۰، ۸، ۶، ۴ و ۲ سهمیه

ب: به نفرات واجد شرایط، رنک‌های یک تا چهار داده خواهد شد.

(ماده دوم): توضیحات درباره اوزان دهگانه:

وزن ۵۵ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره مسابقات جهانی بزرگسالان توسط پیام احمدی، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. پیام احمدی به یک تورنمنت اعزام خواهد شد.

۲. قهرمان کشور نیز راهی رقابت‌های کرواسی خواهد شد و در صورت کسب مدال طلا، جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست می‌آورد. کسب مدال طلا در رقابت‌های آسیایی نیز شرط حضور در مرحله نهایی است؛ در غیر این صورت، پیام احمدی ملی‌پوش این وزن در مسابقات جهانی ۲۰۲۷ خواهد بود.

۳. در صورت برگزاری انتخابی، پیام احمدی برای ملی‌پوش‌شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

وزن ۶۰ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره مسابقات جهانی بزرگسالان توسط علی احمدی‌وفا، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. علی احمدی‌وفا به یک تورنمنت اعزام خواهد شد.

۲. قهرمان کشور راهی رقابت‌های کرواسی خواهد شد و در صورت کسب مدال طلا، جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست می‌آورد. کسب مدال طلا در رقابت‌های آسیایی نیز شرط حضور در مرحله نهایی است؛ در غیر این صورت، علی احمدی‌وفا ملی‌پوش این وزن در مسابقات جهانی ۲۰۲۷ خواهد بود.

۳. در صورت برگزاری انتخابی، علی احمدی‌وفا برای ملی‌پوش‌شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

وزن ۶۳ کیلوگرم: قهرمان کشور و عرفان جرکنی راهی رقابت‌های رنکینگ کرواسی خواهند شد. کشتی‌گیری که در این مسابقات بهترین نتیجه را کسب کند، جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست می‌آورد. همچنین کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا، شرط انتخاب به‌عنوان ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان خواهد بود.

وزن ۶۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای مسابقات جهانی بزرگسالان توسط سعید اسماعیلی، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. سعید اسماعیلی به یک تورنمنت اعزام خواهد شد.

۲. قهرمان کشور راهی رقابت‌های کرواسی و مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد و برای کسب مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی، باید در هر دو رقابت به مدال طلا دست یابد. در غیر این صورت، سعید اسماعیلی ملی‌پوش این وزن در مسابقات جهانی ۲۰۲۷ خواهد بود.

۳. در صورت برگزاری انتخابی، سعید اسماعیلی برای ملی‌پوش‌شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

وزن ۷۲ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای مسابقات جهانی بزرگسالان توسط دانیال سهرابی، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. دانیال سهرابی به یک تورنمنت اعزام خواهد شد.

۲. قهرمان کشور نیز در رقابت‌های رنکینگ کرواسی به میدان می‌رود و برای کسب مجوز حضور در مرحله نهایی، باید در تورنمنت کرواسی و مسابقات قهرمانی آسیا مدال طلا کسب کند. در غیر این صورت، دانیال سهرابی ملی‌پوش این وزن در مسابقات جهانی ۲۰۲۷ خواهد بود.

۳. در صورت برگزاری انتخابی، دانیال سهرابی برای ملی‌پوش‌شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

وزن ۷۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال برنز مسابقات جهانی بزرگسالان توسط علی اسکو و مدال طلای بازی‌های آسیایی توسط علیرضا عبدولی، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. علی اسکو و علیرضا عبدولی، با صلاحدید کادر فنی، به رقابت‌های قهرمانی آسیا یا تورنمنت دیگری اعزام خواهند شد.

۲. قهرمان کشور نیز به رقابت‌های کرواسی اعزام می‌شود و در صورت کسب مدال طلا، جواز حضور در مرحله نهایی چرخه را به دست خواهد آورد.

وزن ۸۲ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای مسابقات جهانی بزرگسالان توسط غلامرضا فرخی و مدال طلای مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال توسط ابوالفضل مهمدی، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. غلامرضا فرخی راهی یک تورنمنت خواهد شد.

۲. ابوالفضل مهمدی به همراه قهرمان کشور راهی رقابت‌های کرواسی خواهند شد و در صورت کسب مدال طلا، به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شوند. این کشتی‌گیران برای کسب مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی، باید در رقابت‌های آسیایی نیز مدال طلا کسب کنند. در غیر این صورت، غلامرضا فرخی ملی‌پوش این وزن در مسابقات جهانی ۲۰۲۷ خواهد بود.

۳. در صورت برگزاری انتخابی، غلامرضا فرخی برای ملی‌پوش‌شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

وزن ۸۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره مسابقات جهانی بزرگسالان توسط علیرضا مهمدی و مدال طلای مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال توسط یاسین یزدی، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. علیرضا مهمدی به یک تورنمنت اعزام خواهد شد.

۲. یاسین یزدی به همراه قهرمان کشور به رقابت‌های کرواسی اعزام می‌شود و در صورت کسب مدال طلا، به مسابقات قهرمانی آسیا راه می‌یابد. برای کسب مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی، کسب مدال طلا در رقابت‌های آسیایی نیز لازم است. در غیر این صورت، علیرضا مهمدی ملی‌پوش این وزن در مسابقات جهانی ۲۰۲۷ خواهد بود.

۳. در صورت برگزاری انتخابی، علیرضا مهمدی برای ملی‌پوش‌شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

وزن ۹۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال برنز مسابقات جهانی بزرگسالان توسط محمدهادی ساروی، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. محمدهادی ساروی راهی مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد.

۲. مهدی بالی به همراه قهرمان کشور به رقابت‌های کرواسی اعزام می‌شوند. این کشتی‌گیران برای کسب مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی، باید در رقابت‌های کرواسی و مسابقات قهرمانی آسیا مدال طلا کسب کنند. در غیر این صورت، محمدهادی ساروی ملی‌پوش این وزن در مسابقات جهانی ۲۰۲۷ خواهد بود.

۳. در صورت برگزاری انتخابی، محمدهادی ساروی برای ملی‌پوش‌شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای مسابقات جهانی بزرگسالان توسط فردین هدایتی و مدال طلای بازی‌های آسیایی توسط امین میرزازاده، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. فردین هدایتی راهی مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد.

۲. امین میرزازاده نیز در تورنمنت وهبی امره به میدان می‌رود.

۳. قهرمان کشور به رقابت‌های کرواسی و یک تورنمنت بین‌المللی دیگر اعزام می‌شود و برای کسب مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی، باید در هر دو مسابقه مدال طلا کسب کند.

۴. فردین هدایتی برای ملی‌پوش‌شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

(ماده سوم): رسیدگی به شکایات:

هرگونه اعتراض به اجرای چرخه، صرفاً باید به‌صورت مکتوب و از سوی هیئت کشتی مربوطه به فدراسیون ارائه شود. پیگیری و اطلاع‌رسانی لازم در مورد آن انجام خواهد گرفت.

(ماده چهارم): موارد پیش‌بینی‌نشده:

در صورت بروز مباحث پیش‌بینی‌نشده در خلال اجرای مراحل چرخه انتخابی تیم ملی، کادر فنی مجاز است پیشنهاد‌های خود را پس از تأیید فدراسیون عملیاتی کند.

نکته: پس از هر مرحله از چرخه، کادر فنی با تایید فدراسیون کشتی و با توجه به شرایط فنی، بدنی و نتایج کشتی گیران مرحله بعد را اطلاع رسانی می‌نماید.