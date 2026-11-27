همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج در محله بهمن آباد شهر چوار با حضور قشر‌های مختلف مردم، برگزار شد. ‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت گرامی‌داشت هفته بسیج؛ با حضور جمعی از مردم و خانواده‌ها در محله بهمن‌آباد شهر چوار برگزار شد.

‌در این همایش، شرکت‌کنندگان مسیر سه کیلومتری محله بهمن‌آباد تا روستای سلطان‌آباد را با پای پیاده پیمودند.

‌این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت روحیه همدلی و مشارکت مردمی برگزار شد.