معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود از جنگ علیه ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران با تقویت توان دفاعی و افزایش قدرت بازدارندگی، معادلات دشمن را با شکست مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار یدالله جوانی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خوزستان اظهار کرد: محاسبات آمریکا درباره توان دفاعی و قدرت مقابله ایران نادرست بود و این کشور نتوانست به اهداف راهبردی خود در جنگ تحمیلی سوم دست یابد.

وی با اشاره به ارتقای توان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: تقویت تجهیزات و ظرفیت‌های دفاعی کشور و تسلط ایران بر تنگه هرمز، از جمله مؤلفه‌های مهم قدرت بازدارندگی کشور است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه، جنگ ترکیبی را یکی از عرصه‌های اصلی تقابل دشمن با ایران دانست و گفت: دشمن با استفاده از ابزار‌های اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، علمی و اجتماعی، به دنبال تضعیف روحیه و کاهش اعتماد و امید در جامعه است.

سردار جوانی سه محور جهاد خدمت، جهاد معنویت و جهاد تبیین را از الزامات مقابله با این راهبرد دشمن برشمرد و تصریح کرد: خدمت‌رسانی مؤثر مسئولان و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، تقویت معنویت در جامعه و تبیین واقعیت‌ها از سوی نخبگان و اصحاب رسانه، نقش مهمی در خنثی‌سازی جنگ ترکیبی دارد.

وی نقش رسانه ملی را در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در شرایط تقابل با دشمن مؤثر دانست و بر ضرورت تداوم فعالیت رسانه‌ها در تقویت آگاهی و انسجام اجتماعی تأکید کرد.