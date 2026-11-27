رئیس کمیسیون بودجه و عضو شورای اسلامی شهر یزد، از تکمیل عملیات اجرایی طرح هدایت آب‌های سطحی در محدوده محله سرسنگ با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نیکونژاد با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیلاب سال ۱۴۰۱ در محدوده سرسنگ اظهار کرد: تجربه سیلاب و مشکلات ایجادشده در این منطقه، ضرورت اجرای اقدامات زیرساختی برای هدایت و مدیریت روان‌آب‌ها را بیش از پیش آشکار کرد؛ ازاین‌رو، اجرای این طرح با هدف کاهش آسیب‌پذیری معابر و پیشگیری از آب‌گرفتگی در دستور کار شهرداری منطقه تاریخی قرار گرفت.

وی درباره محدوده اجرای این طرح افزود:عملیات اجرایی طرح شامل حفاری و لوله‌گذاری در کوچه‌های محله سرسنگ، خیابان‌های شهید حسن‌پور، فرمانداری و لب خندق و همچنین بخشی از خیابان امام خمینی (ره) بوده است.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در زمینه هدایت آب‌های سطحی در شهر تصریح کرد: این طرح در امتداد مجموعه طرح‌های زیرساختی مدیریت روان‌آب‌ها در بلوار‌های اصلی شهر از جمله شهید چمران، شهید صدوقی، دهم فروردین و شهید رجایی اجرا شده است که هدف مشترک آنها کاهش مشکلات ناشی از بارندگی و ارتقای ایمنی معابر شهری است.

نیکونژاد در پایان تأکید کرد: توجه به زیرساخت‌های هدایت آب‌های سطحی، به‌ویژه در محدوده بافت تاریخی یزد، علاوه بر کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی، نقش مهمی در حفاظت از معابر و زیرساخت‌های شهری و صیانت از ارزش‌های تاریخی این محدوده دارد.