وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح اقدامات ایران برای توسعه گردشگری پایدار، از فعالیت حدود سه‌هزار اقامتگاه بوم‌گردی، برنامه‌ریزی برای ایجاد حداقل یک بوم‌گردی در هر روستا و راه‌اندازی کارگروه‌های ملی و استانی گردشگری پایدار خبر داد و بر ضرورت توزیع متوازن ظرفیت‌های گردشگری در پهنه جغرافیایی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در کارگاه تخصصی اجلاس بین‌المللی گردشگری پایدار و تاب‌آور در تاشکند، با حضور وزیران و روسای نهاد‌های گردشگری کشور‌های شرکت‌کننده، ضمن قدردانی از میزبانی دولت ازبکستان و حضور دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، به تشریح تجربه ایران در زمینه توسعه گردشگری پایدار و توزیع متوازن ظرفیت‌های این صنعت پرداخت.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع جغرافیایی و اجتماعی در برنامه‌ریزی گردشگری گفت: یکی از محور‌های مورد توجه ایران، توزیع گردشگران در سراسر پهنه سرزمینی و هدایت بخشی از ظرفیت‌های گردشگری به مناطق روستایی بوده است، رویکردی که با توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در روستا‌ها دنبال شده است.

او با اشاره به جایگاه گردشگری روستایی در سیاست‌های توسعه گردشگری کشور افزود: در حال حاضر حدود سه‌هزار اقامتگاه بوم‌گردی در ایران فعال است و ایجاد یک اقامتگاه بوم‌گردی در هر روستا نیز به‌عنوان یک هدف مورد توجه قرار دارد. این رویکرد می‌تواند زمینه بهره‌مندی جوامع محلی از منافع اقتصادی گردشگری و توزیع گسترده‌تر فرصت‌های اشتغال و فعالیت در این بخش را فراهم کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به گستره زیرساخت‌های گردشگری کشور اظهار کرد: ایران حدود ۲۵ هزار مرکز گردشگری دارد که در میان آنها انواع هتل، دهکده‌های گردشگری و مراکز فعال در حوزه گردشگری سلامت قرار دارند. این ظرفیت‌ها، در کنار اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بخشی از زیرساخت متنوع گردشگری کشور را تشکیل می‌دهند.

صالحی‌امیری در ادامه، توسعه گردشگری سبز و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر محور‌های اقدامات ایران در مسیر پایداری گردشگری دانست و گفت: استفاده از انرژی خورشیدی در بخشی از تاسیسات گردشگری مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی برای تشویق مراکز گردشگری به بهره‌گیری از این ظرفیت انجام شده است.

او همچنین از شکل‌گیری سازوکار‌های مدیریتی برای پیشبرد گردشگری پایدار در سطوح ملی و استانی خبر داد و افزود: در استان‌ها کارگروه‌هایی با مدیریت مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل شده و در سطح ملی نیز کارگروهی به ریاست معاون گردشگری وزارتخانه مسئولیت پیگیری و هماهنگی اقدامات این حوزه را بر عهده دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده در زمینه گردشگری روستایی، توسعه زیرساخت‌های پایدار، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد ساختار‌های هماهنگی ملی و استانی، این اقدامات را بخشی از تلاش ایران برای حرکت به سمت الگوی پایدارتر توسعه گردشگری عنوان کرد.