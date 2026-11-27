به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان صبح امروز، جمعه ۶ آذر، با میانگین ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت و شاخص آلودگی در ۲ ایستگاه پایش نیز از وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان حکایت دارد.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ۲۰ ایستگاه فعال سنجش کیفیت هوای اصفهان صبح امروز، شاخص کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان به عدد ۱۰۷ رسید که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس این داده‌ها، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۵۹ و شهرک منتظری با عدد ۱۵۳ در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد.

همچنین شاخص آلودگی هوا در ایستگاه‌های خیابان انقلاب با عدد ۱۳۶، دانشگاه صنعتی ۱۴۳، ملک‌شهر ۱۱۹، سپاهان‌شهر ۱۱۸، خیابان فیض ۱۱۵، احمدآباد ۱۱۳، کاوه ۱۱۳، رهنان ۱۱۲ و فرشادی ۱۰۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

در مقابل، ایستگاه‌های خیابان ۲۵ آبان، استانداری، پارک زمزم، پروین اعتصامی، بزرگراه خرازی، علوم پزشکی، زینبیه، میرزا طاهر و ولدان با شاخص‌های ۶۴ تا ۹۶ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهند.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که به دلیل تشدید سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا، این شرایط تا پایان روز جمعه در مناطق مرکزی و صنعتی استان، به‌ویژه کلان‌شهر اصفهان، ادامه خواهد داشت.

بر اساس هشدار هواشناسی، در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌های ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در مناطق پرتردد و صنعتی به محدوده ناسالم برای عموم وجود دارد.

افراد سالمند، کودکان، زنان باردار و مبتلایان به بیماری‌های قلبی و تنفسی از جمله گروه‌های حساس در برابر آلودگی هوا هستند.

بر اساس استاندارد شاخص کیفیت هوا، عدد صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ وضعیت خطرناک است.

شاخص کیفیت هوا بر اساس غلظت آلاینده‌هایی همچون مونوکسید کربن، ازن، دی‌اکسید نیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق اندازه‌گیری و در ایستگاه‌های پایش ثبت می‌شود.