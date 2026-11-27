فرمانده انتظامی خرم‌آباد گفت:در اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های مزاحم و مخل نظم عمومی،۴۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این شهرستان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ هادی کیانمهر گفت:در اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی و حفظ آرامش شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اجرای طرح ویژه برخورد با مخلان نظم عمومی، ۴۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد افزود: این خودروها و موتور سیکلت‌ها به علت ایجاد آلودگی صوتی ، تردد با پلاک‌های مخدوش، تردد بدون پلاک و ایجاد مزاحمت شناسایی و توقیف شدند.

سرهنگ کیانمهر تأکيد کرد: پلیس لرستان یا هرگونه مزاحمت و برهم زنندگان آرامش شهروندان و امنیت عموم برخورد قاطع قانونی خواهد کرد.