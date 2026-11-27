به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ️این مراسم با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان، بسیجیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، امام جمعه خان‌ببین و منطقه فندرسک،فرماندار رامیان،خادمیاران رضوی و مردم شهیدپرور منطقهدر مصلی امام خمینی(ره) خان‌ببین برگزار شد.

جانشین سپاه نینوا استان گلستان در این مراسم ️با اشاره به توطئه‌ها و اهداف دشمنان برای تسلط بر کشور و تنگه هرمز و خلیج فارس، گفت: به برکت همبستگی و اتحاد مردم، رشادت نیروهای مسلح و هدایت‌ مقام معظم رهبری، نقشه‌های دشمنان همواره با شکست مواجه شده است.

سرهنگ پاسدار باقر رحمانی، همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از مردم خواست با اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی، در جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی سهیم باشند.