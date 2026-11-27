رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه از شناسایی و توقف یک گروه پنج‌نفره شکارچیان غیرمجاز در مناطق آزاد این شهرستان، پیش از اقدام به شکار خبر داد.

شناسایی و توقف گروه پنج‌نفره شکارچیان غیرمجاز در ارومیه پیش از اقدام به شکار

شناسایی و توقف گروه پنج‌نفره شکارچیان غیرمجاز در ارومیه پیش از اقدام به شکار

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مختار خانی گفت: در جریان گشت‌زنی هدفمند مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه، این گروه پنج‌نفره شناسایی و متوقف شدند.

وی افزود: در این عملیات دو قبضه سلاح شکاری کشف و برای طی مراحل قانونی به مراجع انتظامی تحویل داده شد. خانی با تأکید بر تداوم گشت و نظارت برای پیشگیری از تخلفات شکار و صید، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.