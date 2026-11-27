رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت کاهش تولید پسماند و تفکیک زباله از مبدأ، آموزش و فرهنگ‌سازی شهروندان را از الزامات مدیریت صحیح پسماند دانست و بر لزوم ساماندهی مراکز تولیدکننده حجم بالای زباله تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه زارع بیدکی با اشاره به وظایف سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی این سازمان، کاهش تولید پسماند از طریق آموزش شهروندی و فرهنگ‌سازی است تا شهروندان با اصلاح الگوی مصرف و تفکیک زباله از مبدأ، در مدیریت صحیح پسماند مشارکت کنند.

وی افزود: هدف از این اقدامات صرفاً جمع‌آوری زباله نیست، بلکه باید با توسعه تفکیک و بازیافت، زمینه استفاده بهینه از مواد قابل بازیافت نیز فراهم شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به برنامه زمان‌بندی جمع‌آوری زباله در شهر گفت: جمع‌آوری پسماند بر اساس برنامه مشخص شهرداری و در روز‌های زوج و فرد انجام می‌شود و مدیریت مخازن زباله نیز در همین راستا مورد توجه قرار گرفته است.

زارع بیدکی با بیان اینکه تجربه یزد در مدیریت و جمع‌آوری مخازن زباله مورد توجه برخی استان‌ها قرار گرفته است، تصریح کرد: در نشست‌های برگزارشده، نمایندگانی از استان‌های دیگر برای آشنایی با تجربه یزد حضور یافته‌اند و استان اصفهان نیز در سال گذشته در این زمینه برنامه‌ریزی و اقداماتی انجام داده است. البته در مجتمع‌های مسکونی با تعداد خانوار بالا، همچنان استفاده از مخازن ضرورت دارد.

وی یکی از چالش‌های مدیریت پسماند در شهر را فعالیت مراکز تولیدکننده حجم بالای زباله، از جمله رستوران‌ها، دانست و خاطرنشان کرد: این مراکز باید مطابق ضوابط و قوانین، با سازمان مدیریت پسماند قرارداد داشته باشند و هزینه خدمات جمع‌آوری پسماند خود را پرداخت کنند تا این فرایند به شکل اصولی مدیریت شود.

عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین با اشاره به برخی گلایه‌های شهروندان درباره باقی ماندن زباله در بعضی معابر و محله‌ها گفت: بررسی این موضوع نیازمند توجه به عوامل مختلفی از جمله شرایط حاشیه‌نشینی، میزان مشارکت و رعایت فرهنگ شهروندی و همچنین فعالیت مراکز تولیدکننده پسماند در حجم بالا است.

زارع بیدکی با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند تنها بر عهده شهرداری نیست، اظهار کرد: آموزش شهروندی و اطلاع‌رسانی درباره آثار بهداشتی و زیست‌محیطی مدیریت صحیح زباله می‌تواند به افزایش همراهی مردم کمک کند. انباشت زباله در مخازن و باقی ماندن طولانی‌مدت آن، مشکلات بهداشتی از جمله تولید شیرابه را به دنبال دارد.

وی در پایان تأکید کرد: دستیابی به شهری پاکیزه نیازمند همکاری همه‌جانبه شهروندان، شهرداری و مراکز تولیدکننده پسماند است و هر فرد و مجموعه باید مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد.