کارکنان آمازون در بیش از ۲۰ کشور جهان، هم‌زمان با بلک‌فرایدی و سایبرماندی، در اعتراض به دستمزدها، شرایط کاری و محدودیت فعالیت‌های اتحادیه‌ای دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، کارکنان آمازون و حامیان آنها در بیش از ۲۰ کشور جهان، هم‌زمان با دو رویداد بزرگ فروش اینترنتی بلک‌فرایدی و سایبرماندی، کارزار اعتراضی «آمازون را وادار به پاسخگویی کنید» را برگزار می‌کنند.

این کارزار با هدف افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کاری، تأمین امنیت شغلی و به‌رسمیت‌شناختن حقوق اتحادیه‌های کارگری، از سوی فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری UNI Global و سازمان Progressive International سازمان‌دهی شده است.

در آلمان، اتحادیه کارگری وردی برای امروز جمعه، ۲۷ نوامبر، در ۱۱ مرکز آمازون فراخوان اعتصاب صادر کرده است. این اتحادیه با انتقاد از سطح دستمزد‌ها و فشار جسمی ناشی از کار در انبار‌های آمازون، این شرایط را برای کارکنان نامناسب دانسته است.

اتحادیه وردی همچنین آمازون را به نظارت گسترده بر کارکنان از طریق ابزار‌های دیجیتال متهم کرده است؛ اتهامی که سخنگوی این شرکت آن را رد کرده و گفته است سامانه‌های مورد استفاده صرفاً برای مدیریت موجودی کالا و مطابق رویه‌های رایج صنعت به کار گرفته می‌شوند.

در آمریکا نیز اتحادیه کارگری تیمسترز برای روز دوشنبه، ۳۰ نوامبر، هم‌زمان با سایبرماندی، تجمع‌هایی را در شهر‌های لس‌آنجلس و شیکاگو برنامه‌ریزی کرده است. کارکنان معترض خواستار دستمزد منصفانه، محیط کار ایمن‌تر، احترام به حقوق کارگران و به‌رسمیت‌شناختن اتحادیه‌های خود هستند.

این اعتراض‌ها به آلمان و آمریکا محدود نیست و کارکنان آمازون و حامیان آنها در کشور‌هایی از جمله کانادا، استرالیا، هند، بنگلادش، لهستان، برزیل، ژاپن، اندونزی، سنگاپور و آفریقای جنوبی نیز برای برگزاری اعتصاب یا تجمع اعتراضی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

در مقابل، آمازون با رد انتقاد‌ها اعلام کرده است بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در سراسر جهان به‌طور مستقیم استخدام کرده و دستمزد، مزایا و فرصت‌های شغلی مناسب و محیط کاری ایمن در اختیار کارکنان قرار می‌دهد.

هم‌زمان با این تحولات، کارکنان انبار آمازون در شهر دلتا در استان بریتیش کلمبیای کانادا، اوایل ماه نوامبر موفق شدند نخستین قرارداد جمعی اتحادیه‌ای با این شرکت در آمریکای شمالی را به دست آورند؛ قراردادی سه‌ساله که مفاد آن از طریق داوری الزام‌آور تعیین شده است.

کارزار جهانی «آمازون را وادار به پاسخگویی کنید» امسال برای هفتمین سال متوالی برگزار می‌شود و برگزارکنندگان آن خواستار پاسخگویی این شرکت در قبال حقوق و شرایط کاری کارکنان هستند.