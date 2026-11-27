به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل تداوم سکون و پایداری در جو تا یکشنبه هشتم آذرماه، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، افزایش آلاینده‌ها کلانشهر اصفهان و شهر‌های برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، فلاورجان، کبوترآباد، مبارکه، شاهین‌شهر و میمه، نجف‌آباد و کاشان را در بر می‌گیرد.

هواشناسی اصفهان با اشاره به افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس، هشدار داده است که در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌ها (ثابت و متحرک) احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، خودداری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ و بقایای کشاورزی، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.