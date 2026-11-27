رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان از انهدام ۱۶ کوره غیرمجاز زغال‌گیری و کشف یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم زغال در عملیات مشترک محیط‌زیست و منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان با اشاره به اجرای عملیات مقابله با تخریب جنگل‌های مریوان اظهار کرد: نیرو‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در جریان گشت‌زنی و پایش مناطق جنگلی، فعالیت کوره‌های غیرمجاز زغال‌گیری را در محدوده روستا‌های انجیران و قامیشله شناسایی کردند.

مهدی بالیده افزود: در پی این شناسایی، ۱۶ کوره غیرمجاز از چرخه فعالیت خارج و ۳۰ کیسه زغال به وزن تقریبی یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم که از طریق قطع غیرمجاز درختان تولید شده بود، کشف و ضبط شد.