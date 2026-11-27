به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اکبر قائمی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان نقده در جریان گشت و کنترل تالاب حسنلو، پنج نفر را به اتهام شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در این ماموریت پنج قبضه سلاح شکاری و یک قطعه اردک کشف و ضبط شد. پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.