پیکر رضا امیرخانی بعد از برگزاری مراسم تشییع در مقابل خانه اش هم اکنون به بهشت زهرا رسیده است .





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، پیکر این نویسنده در قطعه ۵۱ بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود و در کنار مزار پدرش آرام می‌گیرد.

احمد دهقان، مجید قیصری، هادی حیدری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری و... از جمله حاضران در مراسم خاکسپاری رضا امیرخانی در بهشت زهرا هستند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم حاتمی‌کیا، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری در این مراسم حضور داشتند.

همچنین جمعی از نویسندگان و اهالی فرهنگ و ادب از جمله گلعلی بابایی، احمد دهقان، محمدرضا بایرامی، مهدی فیروزان، حمیدرضا شاه‌آبادی، مهدی قزلی و محسن مؤمنی‌شریف در آیین بدرقه این نویسنده حضور داشتند.

در ادامه حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی این نویسنده گفت: امروز دلی را به خاک می‌سپاریم که جز مهر و محبت در آن نبود؛ سری را به خاک می‌سپاریم که جز هوای خدمت و مردم‌داری نداشت.

در ادامه مراسم، حاضران بر پیکر زنده‌یاد رضا امیرخانی نماز اقامه کردند.

پس از روضه‌خوانی و ذکر مصیبت امام حسین (ع)، تابوت زنده‌یاد رضا امیرخانی که با پرچمی منقش به نام «یا قمر بنی‌هاشم (ع)» پوشانده شده بود، بر دوش خادمان حرم رضوی قرار گرفت و حاضران پیکر این نویسنده را تا محل آرامگاهش بدرقه کردند.

پیکر زنده‌یاد رضا امیرخانی با بدرقه اهالی فرهنگ و ادب و دوستدارانش، در جوار آرامگاه پدرش، محمدعلی امیرخانی، به خاک سپرده شد.





