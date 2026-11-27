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از مجموع موارد ثبتشده مسمومان الکلی ۱۰ نفر جان خود را از دست دادهاند که ۹ نفر در بندرعباس و یک نفر در قشم بودهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تا ساعت ۸ صبح روز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵، شمار مسمومان الکلی در استان به ۱۲۶ افزایش یافته است و مراجعه به مراکز درمانی در ۶ شهرستان استان ثبت شده است.
فریده حسنزاده افزود: بندرعباس با ۱۱۰ تن بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است و همچنین در میناب ۸ نفر، قشم و رودان هر کدام ۳ نفر و بندرخمیر و سیریک هر کدام یک نفر دچار مسمومیت شدهاند.
وی گفت: مسمومیت ناشی از مصرف این مواد میتواند عوارض شدید و جبرانناپذیری از جمله آسیب به بینایی، اختلال عملکرد کلیه و حتی مرگ به دنبال داشته باشد.
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، سردرد، تاری دید، اختلال در هوشیاری یا سایر علائم غیرعادی پس از مصرف مشروبات الکلی، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است و نباید برای تشدید علائم منتظر ماند.