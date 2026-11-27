به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، معاون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: ورود دانش آموزان به مدارس نمونه‌دولتی (سمپاد) صرفاً بر پایه تلاش و استعدادیابی رقابتی است. باید تأکید کرد که در فرآیند ورود به این مدارس، هیچ امتیاز خاصی وجود ندارد؛ این دانش‌آموزان با رقابت و تلاش خالصانه توانسته‌اند موفق شوند و این موفقیت کاملاً به پشتکار و استعداد فردی آنها بستگی دارد.

وی از کمیته امداد بابت فراهم کردن مقدمات لازم برای آمادگی دانش‌آموزان در آزمون‌های ورودی قدردانی کرد و افزود: آماده‌سازی این کودکان، فرصتی فراهم کرده تا بتوانند استعداد‌های خود را به اثبات برسانند و در سال‌های آتی، چه در دوره متوسطه و چه در مقاطع بالاتر، بدرخشند.

حذف موانع مالی برای دهک‌های پایین

امید نقشینه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت گفت: در این خصوص توجه ویژه‌ای به دهک‌های پایین جامعه شده است؛ به‌طوری که با حمایت‌های دولتی، هزینه‌های تحصیل برای دانش‌آموزان دهک‌های پایین (تا دهک چهارم) به صفر رسیده و نیازی به پرداخت هزینه‌های ورودی نیست. همچنین هدف ما این است که هیچ دانش‌آموز مستعدی به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده، با مانعی برای حضور در مدارس سمپاد رو‌به‌رو نشود. این رویکرد از سال گذشته آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد تا از لحاظ اقتصادی، هیچ محدودیتی برای تحصیل دانش‌آموزان بااستعداد وجود نداشته باشد.

وی محیط آموزشی مدارس نمونه‌دولتی را بسیار پویا و برای رشد دانش‌آموزان ایده‌آل توصیف کرد و گفت: ورود به این مدارس، دانش‌آموزان را در محیطی قرار می‌دهد که با همکلاسی‌ها و معلمان بسیار توانمند، مسیری پرشتاب برای پیشرفت پیش رو دارند. همچنین این دانش‌آموزان با ورود به این محیط‌های آموزشی، از نظر سطح رشد علمی و اجتماعی در جایگاه بسیار خوبی قرار می‌گیرند و می‌توانند در آینده، نقش پیشرو را در جامعه ایفا کنند.



زهرا بالاور