سرمربی استقلال خوزستان با تأکید بر دشواری دیدار برابر ملوان بندرانزلی گفت: ملوان تیمی ریشه‌دار است و اگر در این مسابقه غفلت کنیم، تنبیه می‌شویم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرمربی استقلال خوزستان با تأکید بر دشواری دیدار برابر ملوان بندرانزلی گفت: ملوان تیمی ریشه‌دار است و اگر در این مسابقه غفلت کنیم، تنبیه می‌شویم.

امیر خلیفه‌اصل در نشست خبری پیش از بازی اظهار کرد: تیم حریف را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم و امیدواریم با ارائه یک بازی خوب، نتیجه مطلوبی کسب کنیم.

وی با دعوت از هواداران برای حضور در ورزشگاه افزود: مهدی‌زاده و عباس شریفی به دلیل مصدومیت و محمدمهدی احمدی به علت محرومیت در این دیدار غایب هستند، اما سایر بازیکنان می‌توانند جای خالی آنها را پر کنند.

سرمربی استقلال خوزستان همچنین از برگزاری نشست با مدیریت باشگاه در هفته آینده برای بررسی برنامه‌های نیم‌فصل خبر داد.