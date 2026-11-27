مدیرکل صنعت،معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از صدور جواز تاسیس برای احداث کارخانه کاشی و سرامیک خبرداد و گفت: پس از بهره برداری این واحد صنعتی زمینه اشتغال مستقیم برای ۳ هزار نفر فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سخاوت خیرخواه افزود: برای اولین بار در آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد با ورود سرمایه گذار جدید، عملیات اجرایی مگاپروژه صنعتی تولید انواع کاشی و سرامیک با صدور جواز تاسیس کلید خورد.

مدیرکل صمت استان در خصوص این پروژه مهم صنعتی اظهار کرد: این واحد صنعتی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمینی به وسعت ۴۳ هکتار با ظرفیت تولید سالانه ۲۵ میلیون مترمربع انواع کاشی و سرامیک شروع به تولید خواهد کرد.

وی افزود: این واحد با سرمایه گذاری حدود ۵ همتی در شهرستان مهاباد احداث می‌شود و پس از بهره برداری به جهت اینکه صنعتی اشتغال‌زا است و در سه شیفت کاری زمینه اشتغال مستقیم برای ۳ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.