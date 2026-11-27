فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی، از کشف ۹۱۴ عدد شمع خارجی خودروهای سواری در پایانه مرزی تمرچین و ناکامی قاچاقچیان در ورود این محموله به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار محمد احمدی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی تمرچین با هوشیاری و دقت در بازرسی‌های مرزی، حین ورود یک دستگاه خودروی سواری به کشور، موفق به کشف ۹۱۴ عدد شمع خارجی خودروهای سواری شدند که به‌صورت ماهرانه در قسمت‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به اینکه محموله و راننده خودرو به مراجع قضایی تحویل داده شد، افزود: ارزش ریالی محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان، ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: همچنین خودروی حامل کالای قاچاق توقیف و اقدامات قانونی در خصوص پرونده در دستور کار قرار گرفت.

سردار احمدی بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق کالا و صیانت از مرزهای کشور تأکید کرد و گفت: مرزبانان غیور تا پای جان برای دفاع و صیانت از کشور در برابر بدخواهان ایستاده‌اند.