ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی امیر رفعتی جمعه ۱۳ آذر با اجرای برنامه‌ای با عنوان "با ما و پنهان... " در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

ارکستر با ما و پنهان... در راه تالار وحدت

ارکستر با ما و پنهان... در راه تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این اجرا در ادامه برنامه‌های ارکستر موسیقی ملی ایران در فصل پاییز برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از آثار آهنگسازان موسیقی ایران را دربرمی‌گیرد.

در این برنامه آثاری از محسن الهامیان، فرید اسماعیلی، همایون رحیمیان، احسان فروتن و محسن نورانی اجرا خواهد شد؛ آثاری که در قالب اجرای ارکسترال و با همراهی آواز، فرصتی برای شنیدن بخشی از ظرفیت‌ها و تنوع آهنگسازی در موسیقی ایران فراهم می‌کنند.

ارکستر موسیقی ملی ایران در این اجرا نیز با تکیه بر ظرفیت‌های موسیقی ارکسترال ایرانی، به معرفی و ارائه آثار آهنگسازان معاصر می‌پردازد و در امتداد رویکرد خود برای پیوند میان آهنگسازی، ارکستراسیون و آواز ایرانی، برنامه‌ای تازه را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

"با ما و پنهان... " جمعه ۱۳ آذر ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سامانه هنرتیکت تهیه کنند.