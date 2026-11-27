فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک از سازماندهی هزاران بسیجی این شهرستان در قالب ده‌ها گردان خبر داد و گفت: شمار گردان‌های مردم‌پایه نسبت به پیش از جنگ سوم تحمیلی، ۲ تا سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک از سازماندهی هزاران بسیجی این شهرستان در قالب ده‌ها گردان خبر داد و گفت: شمار گردان‌های مردم‌پایه نسبت به پیش از جنگ سوم تحمیلی، ۲ تا سه برابر افزایش یافته است.

سرهنگ پاسدار سیدعطاءالله موسوی در اجتماع بسیجیان اندیمشک با اشاره به آمادگی مردم برای دفاع از کشور افزود: مردم این شهرستان در جنگ‌های تحمیلی و دفاع از حرم شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند و همچنان برای دفاع از ایران و اسلام آماده‌اند.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه، حفظ وحدت و انسجام ملی را در برابر تهدید‌های دشمن ضروری دانست.