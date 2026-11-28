به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هادی ملاکاظمی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان گفت: این مرحله با هدف بهبود فضای فیزیکی کتابخانه، افزایش جذابیت محیط و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی گروه‌های مختلف مخاطب، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، اجرا شد.

ملاکاظمی هزینه این بازطراحی جدید را ۲۵ میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: برای تکمیل طرح و آماده‌سازی فضاهای پیش‌بینی‌شده، ۷۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

بخش‌های بازطراحی‌شده این کتابخانه شامل محوطه ورودی، نمازخانه و بخش‌های کودک و نوجوان است؛بخش‌های کودک و نوجوان این مجموعه نیز به پاسداشت جایگاه فرهنگی و ادبی مرحوم استاد اسماعیل همتی، به نام این چهره فقید نام‌گذاری شده است.