نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی از پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه دولتی خوی با دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،عادل نجف‌زاده اظهار کرد: پس از پیگیری‌های انجام‌شده و با دستور وزیر علوم، دانشگاه خوی پذیرش دانشجوی خارجی را آغاز می‌کند و در مسیر بین‌المللی شدن قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به افتتاح بارگاه شمس در خوی افزود: در این راستا رشته‌های هتلداری و گردشگری زیر نظر دانشگاه تهران در خوی راه‌اندازی می‌شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره هدف از راه‌اندازی این رشته‌ها را پاسخگویی به نیازهای شهرستان در حوزه گردشگری و توریسم عنوان کرد.

نجف‌زاده همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی خوی گفت: طرح‌های عمرانی شهرستان بدون تعطیلی در حال اجرا هستند و پروژه سه‌راهی ایواوغلی نیز امسال به بهره‌برداری می‌رسد.