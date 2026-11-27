به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با تشریح آخرین وضعیت تردد تجاری در مرزهای استان گفت: تردد و تعاملات تجاری در مرزهای خسروی، پرویزخان و شوشمی بدون محدودیت برقرار است و فعالیت‌های صادرات، واردات و ترانزیت کالا در این مرزها طبق روال قبل ادامه دارد.

رستم‌زاد با اشاره به وضعیت مرز شیخ‌صله نیز گفت: در این مرز نیز رویه تجارت مرزی مطابق روال گذشته برقرار است و با توجه به شرایط ایجادشده در آن سوی مرز، حدود ۳۰۰ کامیون موجود در این مرز، برای ادامه مسیر صادراتی به سایر مرزهای استان هدایت شده‌اند.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، امکان ادامه تردد صادراتی از مسیرهای جایگزین استان فراهم شده است و روند فعالیت‌های تجاری در سایر گذرگاه‌های استان مطابق روال جاری ادامه دارد.