پیامد‌های جنگ غزه فقط به ویرانی خانه‌ها و زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به جزئیات زندگی روزمره کودکان و جوانان نیز کشیده شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ پیامد‌های جنگ غزه فقط به ویرانی خانه‌ها و زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به جزئیات زندگی روزمره کودکان و جوانان نیز کشیده شده است؛ از صندلی‌های مدارس ویران شده گرفته تا زمین‌های بازی و فضا‌های ورزشی که به آوار تبدیل شده‌اند. چنین شرایطی باعث شده است یک نسل از کودکان غزه، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شوند.

همزمان با فصل سرما، بار دیگر هشدار‌هایی دربارهٔ تشدید رنج دانش‌آموزان و دانشجویان به علت آسیب دیدن مدارس و دانشگاه‌ها به گوش می‌رسد. وزارت آموزش و پرورش فلسطین در غزه با برگزاری تجمعی تلاش کرد تا نگرانی‌ها را دربارهٔ آیندهٔ روند آموزشی در نوار غزه بیان کند.

در همین حال، تلاش‌های دیگری برای بازگرداندن آنچه جنگ از کودکان و جوانان گرفته است ادامه دارد، بخشی از این تلاش‌ها در حوزه ورزش صورت می‌گیرد. جوانان اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه، از طریق ابتکار «نبض ورزشگاه»، در تلاش هستند یک زمین ورزشی را بازسازی کنند تا فضایی امن برای فعالیت‌های ورزشی فراهم شود و به کودکان و جوانان نفسی تازه بدهد.

در میان فریاد معلمان و دانش‌آموزان در اعتراض به وضع آموزشی که هر روز سخت‌تر می‌شود و تلاش جوانان برای بازگرداندن زندگی به زمین‌های بازی و فضا‌های عمومی، جهان فقط به صادر کردن بیانیه‌های نگرانی و محکومیت بسنده می‌کند.

در غزه، مطالبهٔ آموزش و ورزش دیگر فقط درخواست برای حقوق اساسی نیست، بلکه بخشی از نبرد برای زندگی است.