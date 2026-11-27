به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت: در این طرح ۲۲۶ هزار و ۵۹ دانش‌آموز را در هزار و ۶۰۰ مدرسه ابتدایی دولتی، استثنایی و عشایری استان گلستان رایگان تغذیه می شوند.

قدرت الله نظری افزود: برای اجرای این طرح در گلستان، ۳۵۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و قرار است در مجموع ۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۸۸۸ پاکت شیر میان دانش‌آموزان توزیع شود.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شیر در هر هفته دو نوبت و در هر ماه هشت نوبت توزیع می‌شود و در مجموع تا پایان طرح، ۳۰ نوبت شیر به دانش‌آموزان اختصاص می‌یابد.