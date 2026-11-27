مریم عبدالله پور و زهرا رحیمی در مرحله نهایی رقابت‌های پاراتکواندو جایزه بزرگ قزاقستان، به ترتیب نشان نقره و برنز گرفتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مریم عبدالله پور نماینده وزن منهای ۵۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های پاراتکواندو جایزه بزرگ قزاقستان، مقابل حریف چینی با مصدومیت مواجه شد.

این حریف چینی پس از ضربه خطا به صورت عبدالله پور دیسکالیفه شد تا پاراتکواندوکار ایران راهی فینال شود. عبدالله پور با توجه به مصدومیت امکان ادامه مسابقه را پیدا نکرد و به نشان نقره رسید و ۶۰ امتیاز در راه پارالمپیک کسب کرد.