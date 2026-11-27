۱۰۰ دختر نونهال و نوجوان در مسابقات دوومیدانی شهرستان بویین میاندشت استان اصفهان در مواد ۱۰۰ و ۸۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند و برترین‌های هر رده سنی به تیم دوومیدانی شهرستان برای حضور در مسابقات استانی پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، رئیس هیئت دوومیدانی شهرستان بویین میاندشت گفت: این مسابقات با استقبال خوب دختران نونهال و نوجوان و با حضور ۱۰۰ شرکت‌کننده در دو ماده ۱۰۰ و ۸۰۰ متر برگزار شد.

محمود رضاماندنی افزود: در ماده ۱۰۰ متر رده نونهالان، فاطمه رفیعی، ریحانه مرشدی و ساره موسوی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: در ماده ۸۰۰ متر همین رده سنی نیز السا میرزایی، هانیه دوست‌محمدی و آیناز هاشمی به ترتیب اول تا سوم شدند.

رئیس هیئت دوومیدانی بویین میاندشت گفت: در رده نوجوانان و ماده ۱۰۰ متر نیز فاطمه خلیلی، کیانا ابدالی و نرگس بهرامی مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

رضاماندنی افزود: در ماده ۸۰۰ متر نوجوانان، زهره زینلی مقام نخست را کسب کرد و زهرا صدیقی و مهسا رفیعی نیز دوم و سوم شدند.

وی تأکید کرد: برترین‌های هر رده سنی به عضویت تیم دوومیدانی شهرستان درمی‌آیند تا در مسابقات استانی حضور یابند.