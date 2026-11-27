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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از اعمال تعرفه آزاد برای برق مصرفی محلهای دارای انشعاب غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از اعمال تعرفه آزاد برای برق مصرفی محلهای دارای انشعاب غیرمجاز خبر داد و گفت: از ابتدای آذر، بهای برق این محلها پس از شناسایی و جمعآوری انشعاب، بر اساس نرخ بورس انرژی و بین ۱۱ تا ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوواتساعت محاسبه میشود.
محمد فراتی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۵ هزار و ۶۰۰ انشعاب غیرمجاز جمعآوری و پنج هزار و ۲۷۶ انشعاب قانونی واگذار شده است.
وی همچنین از شناسایی و توقیف هزار و ۷۶۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در ۲۶۴ محل خبر داد و گفت: در این مدت ۷۱ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز نیز شناسایی شده است.
فراتی با اشاره به اجرای طرح ملی مهتاب بیان کرد: تاکنون سه هزار و ۵۶۲ دستگاه اندازهگیری مشترکان دیماندی بازرسی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ فیوز محدودکننده تعویض شده است.