به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از اعمال تعرفه آزاد برای برق مصرفی محل‌های دارای انشعاب غیرمجاز خبر داد و گفت: از ابتدای آذر، بهای برق این محل‌ها پس از شناسایی و جمع‌آوری انشعاب، بر اساس نرخ بورس انرژی و بین ۱۱ تا ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت محاسبه می‌شود.

محمد فراتی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۵ هزار و ۶۰۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و پنج هزار و ۲۷۶ انشعاب قانونی واگذار شده است.

وی همچنین از شناسایی و توقیف هزار و ۷۶۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در ۲۶۴ محل خبر داد و گفت: در این مدت ۷۱ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز نیز شناسایی شده است.

فراتی با اشاره به اجرای طرح ملی مهتاب بیان کرد: تاکنون سه هزار و ۵۶۲ دستگاه اندازه‌گیری مشترکان دیماندی بازرسی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ فیوز محدودکننده تعویض شده است.