هواشناسی آذربایجان‌غربی با صدور هشدار سطح زرد، از ورود سامانه بارشی جدید در ظهر یکشنبه ۸ آذر خبر داد و نسبت به آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و لغزندگی جاده‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از تداوم شرایط پایدار جوی تا روز یکشنبه و ورود سامانه بارشی جدید از ظهر این روز خبر داد و نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و لغزندگی جاده‌ها هشدار داد.

بررسی آخرین نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد در شبانه‌روز گذشته، جو استان تحت تأثیر الگو‌های پایدار جوی قرار داشته و شرایطی بدون بارش، همراه با وزش باد ملایم در برخی ساعات حاکم بوده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، این شرایط پایدار تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. پایداری جو همراه با فرونشینی هوای سرد، موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های بزرگ و پرجمعیت استان خواهد شد.

با فعالیت سامانه بارشی جدید از ساعات ظهر روز یکشنبه، تا پایان هفته آینده شاهد بارش متناوب باران، رعدوبرق و وزش تندباد‌های لحظه‌ای در سطح استان خواهیم بود. همچنین بارش‌ها در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی اعلام کرد که طی فعالیت این سامانه، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید ناشی از مه‌گرفتگی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد؛ بنابراین ضروری است شهروندان از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انجام سفر‌های غیرضروری به‌طور جدی خودداری کنند.

از نظر دمایی نیز با وجود افزایش نسبی دما طی روز‌های جمعه و شنبه، همزمان با فعالیت سامانه بارشی جدید، روند کاهش دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، در شبانه‌روز گذشته ایستگاه خودکار باروق با ثبت بیشینه دمای ۱۵.۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، گرم‌ترین و ایستگاه هواشناسی چالدران با ثبت کمینه دمای ۶.۴ درجه سانتی‌گراد زیر صفر، سردترین نقاط استان بودند.

اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از شهروندان درخواست کرد ضمن توجه به هشدار‌های هواشناسی، توصیه‌های ایمنی را در مدت فعالیت سامانه بارشی پیش‌رو جدی بگیرند.