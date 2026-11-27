مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: ۵۱ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم استان در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: ۵۱ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم استان در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به تحصیل ۶۰ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در ۳۵۰ هنرستان مازندران، بر جایگاه مهارت‌آموزی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و افزود: پرورش نیروی انسانی توانمند و مهارت‌محور، نیازمند همراهی مؤثر خانواده‌ها با هنرستان‌هاست.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه حمایت خانواده در موفقیت هنرجویان نقش محوری دارد، گفت: آموزش‌های مهارتی زمانی به شکوفایی و موفقیت منجر می‌شود که با پشتیبانی مستمر خانواده و تعامل سازنده خانه و هنرستان همراه باشد.

کلبادی‌نژاد از والدین خواست در فرآیند تربیت مهارتی فرزندان مشارکت فعال‌تری داشته باشند و افزود: هم‌افزایی خانه و هنرستان، زمینه کشف استعدادها، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و موفقیت آینده هنرجویان را فراهم می‌کند.