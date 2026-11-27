به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سازمان بهزیستی کشور؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن و مادر پیامی صادر کرد

سید جواد حسینی گفت: میلاد فرخنده و پربرکت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای زن و مادر و تأملی دوباره در نقش بی‌بدیل مهر، فضیلت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری در تعالی انسان و جامعه است.

وی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س)، الگویی ماندگار از ایمان، کرامت، دانایی، مهرورزی و مسئولیت اجتماعی هستند؛ شخصیتی که سیره زندگی ایشان، پیوندی عمیق میان معنویت، خانواده‌مداری، اخلاق و حضور مسئولانه در عرصه اجتماع را به نمایش می‌گذارد. بی‌تردید، بازخوانی این سیره ارزشمند، فرصتی برای تقویت بنیان‌های اخلاقی و انسانی جامعه و پاسداشت جایگاه خانواده به‌عنوان نخستین کانون شکل‌گیری شخصیت، هویت و سرمایه اجتماعی است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: زن و مادر، از ارکان بنیادین پویایی و بالندگی جامعه‌اند. نقش‌آفرینی زنان در پرورش نسل‌ها، تحکیم خانواده، گسترش فرهنگ مهرورزی، انتقال ارزش‌های انسانی و مشارکت در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، سهمی ماندگار در ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه دارد. تکریم مقام زن و مادر، در حقیقت پاسداشت زندگی، امید، عاطفه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی کشور، این مناسبت معنایی ویژه و عمیق‌تر نیز دارد؛ چراکه مأموریت ما با انسان، خانواده، کرامت انسانی و کیفیت زندگی گروه‌های مختلف جامعه پیوند خورده است. توجه به مادران، زنان سرپرست خانوار، زنان دارای معلولیت، مادران فرزندان دارای معلولیت و خانواده‌های نیازمند حمایت، بخشی مهم از مسئولیت اجتماعی و انسانی این سازمان است. باور داریم تقویت خانواده، توسعه ظرفیت‌های فردی و اجتماعی، گسترش مشارکت مردمی و فراهم‌آوردن زمینه‌های توانمندسازی، از مهم‌ترین مسیر‌های ارتقای کیفیت زندگی و تحقق عدالت اجتماعی است.

سید جواد حسینی گفت: در این میان، شایسته است از بانوان فرهیخته، پرتلاش و مسئولیت‌پذیر همکار در سازمان بهزیستی کشور نیز صمیمانه قدردانی کنم؛ زنانی که در سطوح مختلف ستادی، استانی، شهرستانی و مراکز تابعه، با دانش، تخصص، تعهد و احساس مسئولیت، در پیشبرد مأموریت‌های انسانی و اجتماعی سازمان نقش‌آفرینی می‌کنند. تلاش‌های ارزشمند آنان در کنار همت و همراهی تمامی همکاران، سرمایه‌ای گران‌بها برای خدمت‌رسانی شایسته‌تر به جامعه و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور است.

وی ادامه داد: اینجانب، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن و مادر، این مناسبت فرخنده را به تمامی زنان و مادران ایران‌زمین، به‌ویژه بانوان و مادران ارجمند جامعه هدف سازمان بهزیستی و همکاران گران‌قدر زن در خانواده بزرگ بهزیستی، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همچنین از همراهی، همدلی و تلاش همه همکاران ارجمند سازمان که در مسیر تحقق اهداف انسانی و اجتماعی بهزیستی ایفای نقش می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین امیدوارم در پرتو آموزه‌های والای حضرت فاطمه زهرا (س)، با تقویت فرهنگ مهرورزی، مسئولیت‌پذیری، همدلی و مشارکت اجتماعی، در مسیر ساختن جامعه‌ای برخوردار از کرامت، امید، آرامش و عدالت گام برداریم.