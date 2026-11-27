متین آقاجان‌پور فریدونکناری تنها نماینده مازندران در ترکیب تیم ملی بسکتبال برای دیدار امروز مقابل استرالیا است.

حضور تک‌ستاره مازندرانی در نبرد ایران و استرالیا

حضور تک‌ستاره مازندرانی در نبرد ایران و استرالیا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سوتیریوس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران فهرست نهایی ۱۲ بازیکن خود را برای رویارویی با تیم ملی استرالیا در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر مشخص کرد.

در میان نفرات دعوت‌شده به این اردو، متین آقاجان‌پور بسکتبالیست اهل فریدونکنار به عنوان تنها نماینده استان مازندران در ترکیب تیم ملی حضور دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، دیدار تیم‌های ایران و استرالیا امروز جمعه ششم آذرماه ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.