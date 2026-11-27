در این مراسم همچنین علما , فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه، اعضای دفاتر و بیوت مراجع عظام تقلید در تهران، مسئوولان کشوری و لشکری و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند.

سید مجید بنی فاطمه از مداحان اهل بیت (ع) در این مراسم معنوی , به مدح و منقبت اهل بیت علیهم السلام و حضرت ولی عصر (عج) پرداخت.

پیکر آیت‌الله حسین وحید خراسانی صبح چهارشنبه ۲۷ آبان با حضور گسترده مردم، علما، فضلا و شخصیت‌های حوزوی از مسجد فاطمیه در خیابان ۱۹ دی قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع شد.

همچنین پیکر این مرجع عالی‌قدر پس از انتقال به مشهد، پس از تشییع در حرم مطهر رضوی، در جوار مضجع شریف حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده شد. نخستین مراسم یادبود این مرجع عالی‌قدر در تهران روز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ با حضور علما، اساتید حوزه‌های علمیه، حوزویان و عموم مردم در مسجد مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد.