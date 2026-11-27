در مسجد اعظم قلهک تهران؛
برگزاری مراسم بزرگداشت آیتالله وحید خراسانی
مجلس ترحیم و بزرگداشت ارتحال حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی، از سوی بیت معظمله، باحضور رئیس جمهور و رئیس مجلس در مسجد اعظم قلهک تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ مجلس ترحیم و بزرگداشت ارتحال حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی، از سوی بیت معظمله، باحضور دکتر پزشکیان رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف , رئیس مجلس شورای اسلامی در مسجد اعظم قلهک تهران برگزار شد. در این مراسم همچنین علما , فضلا و طلاب حوزههای علمیه، اعضای دفاتر و بیوت مراجع عظام تقلید در تهران، مسئوولان کشوری و لشکری و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.
سید مجید بنی فاطمه از مداحان اهل بیت (ع) در این مراسم معنوی , به مدح و منقبت اهل بیت علیهم السلام و حضرت ولی عصر (عج) پرداخت.
پیکر آیتالله حسین وحید خراسانی صبح چهارشنبه ۲۷ آبان با حضور گسترده مردم، علما، فضلا و شخصیتهای حوزوی از مسجد فاطمیه در خیابان ۱۹ دی قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع شد.
همچنین پیکر این مرجع عالیقدر پس از انتقال به مشهد، پس از تشییع در حرم مطهر رضوی، در جوار مضجع شریف حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده شد. نخستین مراسم یادبود این مرجع عالیقدر در تهران روز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ با حضور علما، اساتید حوزههای علمیه، حوزویان و عموم مردم در مسجد مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد.