دهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، صید و صنایع وابسته (IFEX ۲۰۲۶) صبح امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش یافت؛ رویدادی که امسال با محوریت استقامت صیادان مناطق جنوبی و شمالی و تجلی پویایی اقتصاد دریامحور کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما دهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، صید و صنایع وابسته (IFEX ۲۰۲۶) در حالی از امروز (۶ تا ۹ آذرماه ۱۴۰۵) در تهران آغاز به کار کرد که این دوره از نمایشگاه، میزبان فعالان و صیادانی از سراسر کشور؛ از بوموسی، سیریک، جاسک و قشم تا استان‌های جنوبی و شمالی است و جلوه‌ای متفاوت از استقامت در زنجیره تولید را به نمایش گذاشته است.

روایت استقامت صیادان و تداوم زنجیره تولید در شرایط جنگی

در آیین گشایش این نمایشگاه، حمزه رستم‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای صیاد و مقاومت، با اشاره به شرایط خطیر کشور اظهار داشت: «کشور ما روز‌های آسانی را سپری نمی‌کند؛ روز‌های جنگی و دشواری را داریم، اما باوجود این شرایط، دهمین نمایشگاه صنعت شیلات با برتری‌های چشمگیری نسبت به سال گذشته، از جمله تنوع محصولات، توسعه صادرات و روش‌های نوین تولید برگزار شده است.»

رئیس سازمان شیلات با اشاره به تقدیم بیش از ۴۰ شهید و مفقود در بخش شیلات از اسفند گذشته و آغاز جنگ تحمیلی سوم افزود: «اوج کاری شیلات کشور در این ایام تجلی یافت؛ زمانی که صید صیادان و فعالیت مزارع پرورش میگو در هرمزگان، بوشهر، خوزستان و چابهار متوقف نشد. حتی زمانی که دشمن پل‌های اطراف را هدف قرار می‌داد، کامیون‌های حامل خوراک آبزیان در حرکت بودند. این عزیزان از سراسر کشور آمده‌اند تا بگویند ما جنگ‌زده نیستیم که سربار شهر‌های بزرگ شویم، بلکه مسئولیت امنیت غذایی و اشتغال را با جان و دل جدی گرفته‌ایم.»

رشد ۵۰ درصدی صادرات و جهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

رستم‌پور با ارائه آماری از دستاورد‌های این بخش تصریح کرد: «با وجود تمام چالش‌ها، صادرات محصولات شیلاتی ما نسبت به پیش از جنگ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در سال کنونی به همت تلاشگران صیاد و با رعایت ملاحظات IOTC (کمیسیون تن‌ماهیان اقیانوس هند)، صید از آب‌های دور بیش از ۳۵ درصد رشد داشته است.»

وی با تاکید بر نقش کلیدی سرمایه‌گذاری در توسعه این صنعت خاطرنشان کرد: «پیش از جنگ، ۳۴ هزار میلیارد تومان در حوزه شیلات سرمایه‌گذاری شده بود که این رقم سال گذشته به ۶۷ هزار میلیارد تومان رسید و امسال نیز تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید ثبت شده که ۹۰ درصد آن آورده بخش خصوصی است و سهم عمده‌ای از آن به استان‌های جنوبی کشور تعلق دارد؛ استانی که در این شرایط سخت سرمایه خود را برای توسعه به میدان آورده است.»

رئیس سازمان شیلات همچنین با اشاره به آخرین وضعیت تولید میگو گفت: «همین امروز بیش از ۴۰ هزار تن میگو از مزارع برداشت شده و بیش از ۶۰ هزار تن دیگر در راه است که این میزان برابر با کل برداشت‌های پیش از جنگ است. خواهش من این است که شیلات را صرفاً یک دستگاه تولیدی نبینید.»

ظرفیت‌های کلان و مطالبات فعالان بخش خصوصی

بر اساس آمار‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه، حجم کل تولید آبزیان کشور به بیش از یک میلیون و ۵۶۶ هزار تن (شامل بیش از ۷۳۳ هزار تن در بخش آبزی‌پروری) رسیده و ایران با تولید سالانه حدود ۲۷۰ هزار تن قزل‌آلای رنگین‌کمان، همچنان جایگاه نخست تولید این گونه را در جهان به خود اختصاص داده است.

در ادامه این مراسم، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس ضمن بازدید از غرفه‌ها و دیدار با صیادان و تولیدکنندگان مناطق ساحلی، پای دغدغه‌های آنان از جمله تامین پایدار نهاده‌ها، توسعه زنجیره سرد و موانع بازگشت ارز نشستند.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات و آبزیان تهران از ۶ تا ۹ آذرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر خواهد بود.