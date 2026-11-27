علی داوودی (شاعر) گفت: کتاب «انگیزه ترامپ‌کشی» با پیوند دادن روایت‌های مقاومت و مظلومیت در گستره تاریخ و جغرافیا، بر شکل‌گیری جبهه‌ای واحد از مستضعفان در برابر مستکبران تأکید دارد.

علی داوودی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: علیرضا قزوه در این منظومه، مخاطب را همراه خود به نقاط مختلف تاریخ می‌برد و با روایت‌هایی از هویت ایرانی و مبارزه با ظلم روبه‌رو می‌کند.

وی گفت: حضور پررنگ شعر در روزگار کنونی متأثر از حمایت‌های رهبر شهید از جامعه ادبی و همراهی شاعران با مردم در تجمعات و اجتماعات شبانه است.

این شاعر افزود:کتاب «انگیزه ترامپ‌کشی»، پیامی روشن دارد؛ اینکه ما ملتی تسلیم‌پذیر نیستیم و خود را در کنار همه مظلومان و ستمدیدگان جهان می‌دانیم.

آقای داوودی در پایان گفت: بیشتر اشعار ما در میدان و در کنار مردم شکل گرفته است و این توفیق را داریم که چند نوبت در هفته، سروده‌های خود را در میان مردم و با صدای آنان بخوانیم.