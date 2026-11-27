گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرگرد علی بلوچی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع) ریحان‌شهر، از برگزاری برنامه کوهنوردی جمعی از بسیجیان در روستای حتکن خبر داد.

وی اظهار داشت: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش و سلامتی، تقویت روحیه نشاط و شادابی، افزایش آمادگی جسمانی و تحکیم روحیه همدلی و برادری میان بسیجیان برگزار شد.

وی افزود: حضور در طبیعت و اجرای برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، علاوه بر ایجاد نشاط و پویایی، زمینه‌ساز تقویت روحیه مشارکت و همبستگی در میان بسیجیان است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع) ریحان‌شهر در پایان بر تداوم برنامه‌های ورزشی و فرهنگی با مشارکت بسیجیان تأکید کرد.