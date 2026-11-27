پخش زنده
امروز: -
فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع) ریحانشهر، از برگزاری برنامه کوهنوردی جمعی از بسیجیان در روستای حتکن خبر داد.
گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرگرد علی بلوچی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع) ریحانشهر، از برگزاری برنامه کوهنوردی جمعی از بسیجیان در روستای حتکن خبر داد.
وی اظهار داشت: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ورزش و سلامتی، تقویت روحیه نشاط و شادابی، افزایش آمادگی جسمانی و تحکیم روحیه همدلی و برادری میان بسیجیان برگزار شد.
وی افزود: حضور در طبیعت و اجرای برنامههای ورزشی و فرهنگی، علاوه بر ایجاد نشاط و پویایی، زمینهساز تقویت روحیه مشارکت و همبستگی در میان بسیجیان است.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع) ریحانشهر در پایان بر تداوم برنامههای ورزشی و فرهنگی با مشارکت بسیجیان تأکید کرد.