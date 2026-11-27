به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری افزود: در این مرحله، مجوز صادرات سیب به پاکستان اخذ شده و شرکت اتحاد سیب ارومیه به‌عنوان نماینده رسمی، مسئولیت انجام فرآیند پلمب و امور قرنطینه محموله‌های صادراتی را برعهده دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه در راستای تسریع و تسهیل روند صادرات، تمهیدات لازم برای انجام فرآیندهای قرنطینه و ارزیابی محموله‌ها در محل مرز فراهم شده است، اظهار کرد: با استقرار کارشناسان و ارزیابان مربوطه در محل، عملیات بررسی، ارزیابی و پلمب محموله‌ها در همان محل انجام می‌شود؛ اقدامی که با کاهش رفت‌وآمد و صرفه‌جویی در زمان، به تسریع تشریفات صادراتی و تسهیل فعالیت صادرکنندگان کمک می‌کند.

اصغری با تأکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با پیگیری موانع پیش‌روی صادرکنندگان و تسهیل فرآیندهای اجرایی، حمایت از باغداران و توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی استان را دنبال می‌کند، تصریح کرد: صادرات سیب، فرصتی برای حمایت از باغداران، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی استان در بازارهای بین‌المللی است.